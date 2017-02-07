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Кевин-Принс Боатенг: «Нельсон Манделла подошел и сказал, что его дочь выйдет за меня замуж»

Боатенг: «Манделла подошел и сказал, что его дочь выйдет за меня замуж»
Eurosport

18 мин. назад

Футболист рассказал о встрече с легендарным президентом ЮАР.

«Это было в марте 2013 года, самый безумный момент в моей жизни.

Я сыграл вместе с братом на чемпионате мира и встречался с Нельсоном Манделлой. Он, кстати, пытался женить меня на своей дочери», – рассказал Кевин-Принс в интервью The Guardian.

  • Кевин-Принс Боатенг играет за испанский «Лас-Пальмас».
  • Самой младшей дочери Нельсона Манделлы Зиндзи в 2013 году было 53 года, Боатенгу – 26 лет.
  • Нельсон Манделла умер 5 декабря 2013 года в возрасте 95 лет.

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