Президент «Атлетико»: «Переход Гризманна в «МЮ»? Это маленькая команда»

«Гризманн и «МЮ»? Это маленькая команда для француза. Я верю в соглашения, подписанные мной с людьми. Это касается и Симеоне, и Гризманна.

Когда-то я обозвал Агуэро глупым, но это не так. Серхио – один из лучших игроков в истории футбола, а я просто назвал необдуманным его решение уйти из нашей команды. Это отличный футболист и хороший друг, желаю ему только удачи», – приводит слова Энрике Сересо Marca.

Ранее сообщалось, что Гризманн договорился с «МЮ» об условиях контракта.

В июне 2016 года Гризманн продлил соглашение с «Атлетико» на 5 лет. Срок нового контракта истекает летом 2021 года.

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