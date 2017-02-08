AFP

Президент «Атлетико»: «Переход Гризманна в «МЮ»? Это маленькая команда»

Президент «Атлетико»: «Переход Гризманна в «МЮ»? Это маленькая команда»
Eurosport

1 час назад

Энрике Сересо верит людям, которые подписывают контракты с клубом.

«Гризманн и «МЮ»? Это маленькая команда для француза. Я верю в соглашения, подписанные мной с людьми. Это касается и Симеоне, и Гризманна.

Когда-то я обозвал Агуэро глупым, но это не так. Серхио – один из лучших игроков в истории футбола, а я просто назвал необдуманным его решение уйти из нашей команды. Это отличный футболист и хороший друг, желаю ему только удачи», – приводит слова Энрике Сересо Marca.

  • Ранее сообщалось, что Гризманн договорился с «МЮ» об условиях контракта.
  • В июне 2016 года Гризманн продлил соглашение с «Атлетико» на 5 лет. Срок нового контракта истекает летом 2021 года.

Все новости чемпионата, в котором пока играет Гризманн

Самый спортивный канал в телеграме

Качай приложение на iOS или Andoid узнавай все новости любимого клуба первым

Часто залипаешь дома и не знаешь, чем себя занять? Можно скачать приложение Eurosport Player

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Россия обыграла Казахстан в хоккейном финале

01:57
Популярные видео
«Главное – сумасшедший прыжок». Откровения французского сноубордиста на Универсиаде-2017
 115 просмотров1 ч
Австрийский горнолыжник перепутал супергигант с прыжками с трамплина
1 404 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться