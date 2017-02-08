11 преступных фото супермодели, которая продвигает Nike вместе с Криштиану Роналду

Американка приняла участие в рекламной съемке новых высоких кроссовок Dunk Lux High, которые выпускает Nike совместно с дизайнером Риккардо Тиши. Концерн спортивной одежды и экипировки пообещал снять ролик, где Белла встретится с португальской звездой «Реала» Криштиану Роналду. Футболисту нужно подготовиться к этому.

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