Защитник «Реала» Серхио Рамос сделал мощный данк и бросил вызов Леброну Джеймсу

Защитник «Реала» Серхио Рамос увлекается не только футболом. Капитан мадридского клуба выложил в твиттер видео, в котором делает данк.

«Готовлюсь к Матчу звезд. Можешь лучше, Леброн?», – написал Рамос.

All Star Weekend пройдет в Новом Орлеане.

Он начнется в пятницу 17 февраля и завершится в воскресенье 19 февраля.

Матч звезд состоится 19 февраля.

Все новости чемпионата Испании

Все новости турнира, который даже круче, чем чемпионат Испании

Самый спортивный канал в телеграме

Качай приложение на iOS или Andoid и узнавай все новости любимого клуба первым

Часто залипаешь дома и не знаешь, чем себя занять? Можно скачать приложение Eurosport Player