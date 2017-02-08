AFP
Защитник «Реала» Серхио Рамос сделал мощный данк и бросил вызов Леброну Джеймсу
Slam Dunk Contest в этом году будет очень интересным.
Защитник «Реала» Серхио Рамос увлекается не только футболом. Капитан мадридского клуба выложил в твиттер видео, в котором делает данк.
«Готовлюсь к Матчу звезд. Можешь лучше, Леброн?», – написал Рамос.
- All Star Weekend пройдет в Новом Орлеане.
- Он начнется в пятницу 17 февраля и завершится в воскресенье 19 февраля.
- Матч звезд состоится 19 февраля.
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