AFP

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отправил приюту для собак свою футболку

Роналду отправил приюту для собак свою футболку
Eurosport

20 мин. назад

Казалось бы, зачем псам человеческая майка?

О благотворительно жесте Роналду рассказала директор приюта Лилиана Сантуш. По ее словам, Роналду узнал о финансовых затруднениях приюта от общих знакомых.

Португалец послал в приют футболку с автографом, которая будет продана на аукционе, сообщает Correio da Manhа.

«Я хочу поблагодарить Роналду от всего сердца. Это простой жест, но он очень важен», – сказала Сантуш.

  • Роналду в сезоне-2016/17 забил за «Реал» 20 мячей в 25 матчах.

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