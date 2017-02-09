Форвард «Реала» Криштиану Роналду отправил приюту для собак свою футболку

О благотворительно жесте Роналду рассказала директор приюта Лилиана Сантуш. По ее словам, Роналду узнал о финансовых затруднениях приюта от общих знакомых.

Португалец послал в приют футболку с автографом, которая будет продана на аукционе, сообщает Correio da Manhа.

«Я хочу поблагодарить Роналду от всего сердца. Это простой жест, но он очень важен», – сказала Сантуш.

Роналду в сезоне-2016/17 забил за «Реал» 20 мячей в 25 матчах.

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