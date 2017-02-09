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Форвард «Реала» Криштиану Роналду забрал сына из школы в зловещей маске
Таким португальца вы еще не видели.
8 февраля в школе Криштиану-младшего проходил костюмированный день. По этому случаю его отец надел маску неизвестного персонажа и плащ.
Репортеры узнали Роналду по количеству телохранителей, сообщает Goal.com. Через некоторое время Криштиану снял маску.
- Криштиану-младший занимается футболом и обучается в академии клуба «Посуэло», выступающего в третьем испанском дивизионе.
- Нападающий «Реала» в сезоне-2016/17 забил за мадридцев 20 мячей в 25 матчах.
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