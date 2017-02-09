Защитник «Атлетика», победивший рак яичек в декабре, продлил контракт с басками

«Атлетик» из Бильбао объявил о подписании нового контракта с 22-летним защитником Йераи Альваресом до лета 2022 года.

«Счастлив продлить договор с клубом, в котором я вырос. Последние несколько месяцев пронеслись быстро и уместили много событий: от дебюта и болезни до нового соглашения.

Поддержка, которую я получил за последние месяцы, очень ценна для меня. Я благодарен каждому письму», – сказал Альварес.

Йераи дебютировал за «Атлетик» летом 2016 года. На его счету 18 официальных матчей, в которых баск отметился 2 ассистами.

В середине декабря Йераи пожаловался на неприятные ощущения в паховой области. На обследовании у него обнаружили рак правого яичка.

27 декабря Альварес успешно перенес операцию по удалению злокачественной опухоли и приступил к восстановлению.

4 февраля Йераи вернулся на поле, отыграв все 90 минут против «Барселоны» (0:3).

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