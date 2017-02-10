Полиция возбудила уголовные дела против 10 фанатов «Райо Вальекано», угрожавших Роману Зозуле

Ла Лига написала официальную жалобу в полицию, по итогам которой были возбуждены уголовные дела против 10 болельщиков «Райо Вальекано», угрожавших Роману Зозуле. Еще 17 человек были идентифицированы, и в ближайшие дни против них тоже заведут дела.

«Игрок был напуган. Это отрицательно повлияло не только на Ла Лигу, но и на всю Испанию. Правительству следует высказать позицию по поводу ситуации, в которой футболист вынужден опасаться за собственную безопасность. Украина уже выразила обеспокоенность скандалом.

17 человек пригрозили Роману расправой, когда он прибыл на базу «Райо». Мы намерены с ними судиться», – заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, которого цитирует Marca.

Роман Зозуля был арендован «Райо» у «Бетиса» в последний день трансферного окна. Фанаты мадридского клуба обвинили украинца в нацистках взглядах и потребовали «Райо» отказаться от сделки.

Остаток сезона Зозуля будет тренироваться с «Бетисом», но не сможет выйти на поле, поскольку севильский клуб уже отзаявил игрока.

Фанаты «Баварии» вывесили баннер на трибунах во время матча с «Вольфсбургом», в котором назвали Зозулю нацистом. Генконсул Украины в Мюнхене потребовал от «Баварии» извинений.

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