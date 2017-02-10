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Полиция возбудила уголовные дела против 10 фанатов «Райо Вальекано», угрожавших Роману Зозуле

Полиция возбудила уголовные дела против 10 фанатов «Райо Вальекано», угрожавших Зозуле
Eurosport

35 мин. назад

Еще пачка дел на подходе.

Ла Лига написала официальную жалобу в полицию, по итогам которой были возбуждены уголовные дела против 10 болельщиков «Райо Вальекано», угрожавших Роману Зозуле. Еще 17 человек были идентифицированы, и в ближайшие дни против них тоже заведут дела.

«Игрок был напуган. Это отрицательно повлияло не только на Ла Лигу, но и на всю Испанию. Правительству следует высказать позицию по поводу ситуации, в которой футболист вынужден опасаться за собственную безопасность. Украина уже выразила обеспокоенность скандалом.

17 человек пригрозили Роману расправой, когда он прибыл на базу «Райо». Мы намерены с ними судиться», – заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, которого цитирует Marca.

  • Роман Зозуля был арендован «Райо» у «Бетиса» в последний день трансферного окна. Фанаты мадридского клуба обвинили украинца в нацистках взглядах и потребовали «Райо» отказаться от сделки.
  • Остаток сезона Зозуля будет тренироваться с «Бетисом», но не сможет выйти на поле, поскольку севильский клуб уже отзаявил игрока.
  • Фанаты «Баварии» вывесили баннер на трибунах во время матча с «Вольфсбургом», в котором назвали Зозулю нацистом. Генконсул Украины в Мюнхене потребовал от «Баварии» извинений.

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