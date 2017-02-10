Министр иностранных дел Украины Павел Климкин: «Произошедшее с Романом Зозулей – провокация России»

Министр иностранных дел Украины прокомментировал ситуацию с нападающим «Бетиса» Романом Зозулей. «Мы стараемся с самого начала ему помогать. Прекрасно знаем, что все было организовано, что это сознательная провокация, когда нескольких левых ультрас цинично использовали. Прекрасно понимаем, что провокации будут и дальше, и что идут они со стороны России. Будем стараться их не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально», – сообщил Климкин», – сообщил Климкин УНИАН.

Роман Зозуля был арендован «Райо» у «Бетиса» в последний день трансферного окна. Фанаты мадридского клуба обвинили украинца в нацистках взглядах и потребовали «Райо» отказаться от сделки.

Остаток сезона Зозуля будет тренироваться с «Бетисом», но не сможет выйти на поле, поскольку севильский клуб уже отзаявил игрока.

Фанаты «Баварии» вывесили баннер на трибунах во время матча с «Вольфсбургом», в котором назвали Зозулю нацистом. Генконсул Украины в Мюнхене потребовал от «Баварии» извинений.

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