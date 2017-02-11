Eurosport

Лионель Месси продлил контракт с adidas

Месси продлил контракт с adidas
Eurosport

1 час назад

Шах и мат, Nike.

Аргентинец обновил соглашение с любимой маркой спортивной одежды. По предыдущему контракту с adidas Месси зарабатывал 19 млн евро в год. Новое соглашение предполагает увеличение этой суммы, сообщает 101Greatgoals.

«Рад продолжить сотрудничество с adidas на протяжении долгих лет», – написал Лео в фейсбуке.

  • В сезоне Ла Лиги-2016/17 Месси сыграл 18 матчей и забил 16 мячей.
  • Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до 2018 года и еще не продлен.

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