AFP

«Барселона» забила 6 мячей «Алавесу» в чемпионате Испании

«Барса» забила 6 мячей «Алавесу»
Eurosport

54 мин. назад

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла «Алавес» – 6:0.

«Алавес» – «Барселона» – 0:6

Голы:

0:1 – Луис Суарес, 37'

0:2 – Неймар, 40'

0:3 – Лионель Месси, 59'

0:4 – Алексис (в свои ворота), 63'

0:5 – Иван Ракитич, 65'

0:6 – Луис Суарес, 67'

  • После этой победы «Барселона» поднялась на первое место, «Реал» отстает на один балл и имеет три игры в запасе.
  • Басконский клуб остался на 12-й позиции с 27 очками.
  • В следующем матче каталонцы сыграют с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
  • Стартовый свисток – 14 февраля в 22:45 по московскому времени.
  • «Алавес» в гостях встретится с «Депортиво». Матч начнется 18 февраля в 20:30 (мск).

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