AFP
«Барселона» забила 6 мячей «Алавесу» в чемпионате Испании
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла «Алавес» – 6:0.
Голы:
0:1 – Луис Суарес, 37'
0:2 – Неймар, 40'
0:3 – Лионель Месси, 59'
0:4 – Алексис (в свои ворота), 63'
0:5 – Иван Ракитич, 65'
0:6 – Луис Суарес, 67'
- После этой победы «Барселона» поднялась на первое место, «Реал» отстает на один балл и имеет три игры в запасе.
- Басконский клуб остался на 12-й позиции с 27 очками.
- В следующем матче каталонцы сыграют с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
- Стартовый свисток – 14 февраля в 22:45 по московскому времени.
- «Алавес» в гостях встретится с «Депортиво». Матч начнется 18 февраля в 20:30 (мск).
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