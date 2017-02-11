AFP

Жуткая травма Алеиша Видаля, при просмотре которой инстинктивно хватаешься за собственную ногу

Жуткая травма Видаля, при просмотре которой инстинктивно хватаешься за собственную ногу
Eurosport

30 мин. назад

Тео Эрнандес из «Алавеса» омрачил «Барселоне» крупную победу.

В матче 22-го тура каталонцы разгромили соперника со счетом 6:0, но не все было идеально для гостей. На 86-й минуте Видаль попал под жесткий подкат Тео Эрнандеса, и его правый голеностоп вывернулся под неестественным углом.

Алеиш покинул поле на носилках, оставив команду в меньшинстве, поскольку Луис Энрике израсходовал лимит замен. Зато тут же был заменен сломавший каталонца Эрнандес, который избежал карточки.

В настоящий момент Видаль находится в госпитале под присмотром врачей. По сообщению пресс-службы «Барселоны», травма Алеиша оставляет мало поводов для оптимизма, но точная серьезность повреждения станет известна позднее.

  • «Барселона» обошла «Реал» на 2 очка, но у мадридцев три игры в запасе.

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