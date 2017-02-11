Жуткая травма Алеиша Видаля, при просмотре которой инстинктивно хватаешься за собственную ногу

В матче 22-го тура каталонцы разгромили соперника со счетом 6:0, но не все было идеально для гостей. На 86-й минуте Видаль попал под жесткий подкат Тео Эрнандеса, и его правый голеностоп вывернулся под неестественным углом.

Алеиш покинул поле на носилках, оставив команду в меньшинстве, поскольку Луис Энрике израсходовал лимит замен. Зато тут же был заменен сломавший каталонца Эрнандес, который избежал карточки.

В настоящий момент Видаль находится в госпитале под присмотром врачей. По сообщению пресс-службы «Барселоны», травма Алеиша оставляет мало поводов для оптимизма, но точная серьезность повреждения станет известна позднее.

«Барселона» обошла «Реал» на 2 очка, но у мадридцев три игры в запасе.

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