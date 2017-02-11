EFE
Защитник «Осасуны» получил чудовищный перелом ноги в столкновении с игроком «Реала» Иско
Вторая кошмарная травма в Ла Лиге за несколько часов.
«Реал» приехал в гости к «Осасуне» на матч 22-го тура Ла Лиги. Игра команд и результат отошли на второй план из-за жуткого перелома, полученного защитником хозяев Тано Боннином в столкновении с Иско уже на 15-й минуте.
Реакция оказавшегося возле места столкновения Марсело.
Это второй страшный эпизод в Ла Лиге за день. Ранее в матче «Алавес» – «Барселона» голеностоп повредил Алеиш Видаль.
- 26-летний доминиканец Тано выступает за «Осасуну» с 2015 года.
- В сезоне-2016/17 Боннин сыграл 12 матчей и отметился голевой передачей.
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