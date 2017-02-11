Защитник «Осасуны» получил чудовищный перелом ноги в столкновении с игроком «Реала» Иско

«Реал» приехал в гости к «Осасуне» на матч 22-го тура Ла Лиги. Игра команд и результат отошли на второй план из-за жуткого перелома, полученного защитником хозяев Тано Боннином в столкновении с Иско уже на 15-й минуте.

Реакция оказавшегося возле места столкновения Марсело.

Это второй страшный эпизод в Ла Лиге за день. Ранее в матче «Алавес» – «Барселона» голеностоп повредил Алеиш Видаль.

26-летний доминиканец Тано выступает за «Осасуну» с 2015 года.

В сезоне-2016/17 Боннин сыграл 12 матчей и отметился голевой передачей.

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