EFE
«Реал» победил «Осасуну» и вернулся на первое место чемпионата Испании
Матч 22-го тура Примеры завершился со счетом 3:1.
Голы:
0:1 – Криштиану Роналду, 24’
1:1 – Серхио Леон, 33’
1:2 – Иско, 62’
1:3 – Лукас Васкес, 90+3'
- В активе «Реала» стало 49 очков, что помогло команде Зидана вернуть первую строчку в таблице. Мадридцы опережают «Барселону» на 1 балл и имеют две игры в запасе.
- «Осасуна» осталась на последнем месте с 10 очками.
- В дебюте матча защитник «Осасуны» Тано Боннин получил страшный перелом ноги в столкновении с Иско.
- Защитник «Мадрида» Данило также был заменен из-за травмы.
- Роналду забил 12 мячей в 12 играх против «Осасуны».
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