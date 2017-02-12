EFE

«Реал» победил «Осасуну» и вернулся на первое место чемпионата Испании

«Реал» победил «Осасуну» и вернулся на первое место
Eurosport

54 мин. назад

Матч 22-го тура Примеры завершился со счетом 3:1.

«Осасуна» – «Реал» – 1:3

Голы:

0:1 – Криштиану Роналду, 24’

1:1 – Серхио Леон, 33’

1:2 – Иско, 62’

1:3 – Лукас Васкес, 90+3'

  • В активе «Реала» стало 49 очков, что помогло команде Зидана вернуть первую строчку в таблице. Мадридцы опережают «Барселону» на 1 балл и имеют две игры в запасе.
  • «Осасуна» осталась на последнем месте с 10 очками.
  • В дебюте матча защитник «Осасуны» Тано Боннин получил страшный перелом ноги в столкновении с Иско.
  • Защитник «Мадрида» Данило также был заменен из-за травмы.
  • Роналду забил 12 мячей в 12 играх против «Осасуны».

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