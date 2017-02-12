Привычка Криштиану Роналду, крах Карима Бензема и еще ужасы трудной победы «Реала» в Памплоне

Выезд в Памплону должен был получиться для «Реала» рядовым, но встреча с главным аутсайдером Примеры вдруг запылала огнем. Первый залп грохнул в самом дебюте, когда Иско и Тано пошли в жесткое единоборство, в котором уцелел только игрок «Реала». Боннин получил страшный перелом и в муках отправился в госпиталь.

Вся боль и сострадание отпечаталось на лице Марсело.

«Реал» отошел от шока быстрее соперника, а главным по «Осасуне» вновь стал Роналду. Португалец круто пробил по воротам: даже титулованный Сиригу не потащил. В 12 матчах против памплонской команды Криштиану забил 12 мячей.

Все складывалось для «Реала» очень успешно, но только до 33 минуты, когда вдруг хозяева огрызнулись. Зидан насытил центр обороны тремя футболистами, но ни Рамос, ни Начо, ни Варан не прервали крутой пас по центру. Леон не просто забил «Мадриду», он еще и унизил Наваса идеальным парашютом.

«Реал» мог вновь забить еще до перерыва, но Бензема включил типичного Бензема. Странно, что после такого промаха Мората так и не поднялся со скамейки запасных.

«Осасуна» не отсиживалась в обороне и еще больше удивляла – как такая страстная команда имеет за сезон всего одну победу? Несколько раз на помощь «Реалу» пришел Навас, и за «Мадрид» становилось тревожно. Еще грустнее стало на 57-й минуте, когда серьезную травму получил Данило.

Зидан рискнул, вновь перестроился и выпустил вместо Данило Хамеса. «Реал» отказался от схемы с тремя центральными защитниками и очень быстро забил. Иско повезло с рикошетом, а «Реалу» – с ударом Иско.

«Осасуна» сражалась, боролась, но разницу в классе не ликвидировала. Уже в компенсированное время памплонцев добил Васкес, который за пару минут до гола рассмешил кривым ударом по пустым воротам.

В активе «Реала» стало 49 очков, что помогло команде Зидана вернуть первую строчку в таблице.

Мадридцы опережают «Барселону» на 1 балл и имеют две игры в запасе.

«Осасуна» осталась на последнем месте с 10 очками. В дебюте матча защитник «Осасуны»

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