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«Барселона» сможет дозаявить игрока на замену травмированному Алеишу Видалю

«Барселона» сможет дозаявить игрока на замену травмированному Видалю
Eurosport

38 мин. назад

У каталонцев есть несколько вариантов.

У «Барселоны» есть возможность восполнить потерю Алеиша Видаля, который получил страшную травмы в матче 22-го тура Примеры против «Алавеса». На 86-й минуте встречи защитник попал под подкат Тео Эрнандеса, после чего его нога неестественно вывернулась.

Из-за того, что Видаль пропустит не менее пяти месяцев, регламент Ла Лиги позволит «Барселоне» приобрести игрока на замену травмированному защитнику. По информации Marca, каталонцы имеют право заявить свободного агента или купить игрока из чемпионата Испании.

  • «Барселона» разгромила «Алавес» (6:0), набрала 48 очков и приблизилась к «Реалу» на расстояние одного балла.
  • У мадридцев есть две игры в запасе.

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