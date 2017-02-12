Eurosport
Полузащитника «Реала» Луку Модрича ранили в голову во время матча против «Осасуны»
Жизни игрока ничто не угрожает.
Хорват получил повреждение во время празднования гола Иско, забитого на 62-й минуте встречи. Игроки «Реала» отмечали взятие ворот у углового флага, ближе всего к которому сидели фанаты «Осасуны». С их сектора в голову полузащитнику прилетел металлический предмет.
Футболисты мадридского клуба мгновенно отреагировали на произошедшее и убежали ближе к центру поля. Позднее диктор по стадиону предупредил поклонников «Осасуны», чтобы они уважали соперников и арбитров.
- Встреча завершилась победой «Реала» – 3:1.
- Мадридцы лидируют в Примере, набрав 49 очков в 20 матчах. У «Барселоны» 48 баллов в 22 играх.
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