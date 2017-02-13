Шедевральная бисиклета Фернандо Торреса, после которой его цена снова вырастет до 60 миллионов евро

В 22 туре Ла Лиги «Атлетико» принимал «Сельту». Хозяева поля пропустили уже на пятой минуте, но им не потребовалось много времени, чтобы восстановить равновесие. На 11-й минуте Фернандо Торрес получил мяч в штрафной, подкинул его, а потом пробил через себя.

На 30-й минуте у Торреса появился шанс на дубль, но Фернандо не реализовал 11-метровый. Для легенды «Атлетико» это был 9-й нереализованный пенальти в Ла Лиге. Среди действующих футболистов Торрес делит первое место по фейлам с Криштиану Роналду, но у португальца намного выше реализация (65 попыток против 28). Лионель Месси занимает почетное третье место – 8 промахов из 50 пенальти.

Торрес забил 5-й гол в 17 матчах Ла Лиги-2016/17.

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