EFE

Шедевральная бисиклета Фернандо Торреса, после которой его цена снова вырастет до 60 миллионов евро

Шедевральная бисиклета Торреса, после которой его цена снова вырастет до 60 миллионов евро
Eurosport

30 мин. назад

А еще испанец обошел Лионеля Месси и догнал Криштиану Роналду по не самому приятному показателю.

В 22 туре Ла Лиги «Атлетико» принимал «Сельту». Хозяева поля пропустили уже на пятой минуте, но им не потребовалось много времени, чтобы восстановить равновесие. На 11-й минуте Фернандо Торрес получил мяч в штрафной, подкинул его, а потом пробил через себя.

На 30-й минуте у Торреса появился шанс на дубль, но Фернандо не реализовал 11-метровый. Для легенды «Атлетико» это был 9-й нереализованный пенальти в Ла Лиге. Среди действующих футболистов Торрес делит первое место по фейлам с Криштиану Роналду, но у португальца намного выше реализация (65 попыток против 28). Лионель Месси занимает почетное третье место – 8 промахов из 50 пенальти.

  • Торрес забил 5-й гол в 17 матчах Ла Лиги-2016/17.

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