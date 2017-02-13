Eurosport
«Атлетико» вырвал победу у «Сельты» двумя голами на 86-й и 88-й минуте
Игра 22-го тура Ла Лиги прошла в Мадриде и завершилась волевой победой хозяев – 3:2.
Голы:
0:1 – Густаво Кабраль, 5’
1:1 – Йон Гвидетти, 11’
1:2 – Фернандо Торрес, 78’
2:2 – Янник Карраско, 86’
3:2 – Антуан Гризманн, 88’
Нереализованный пенальти:
Фернандо Торрес (перекладина), 30’
- «Атлетико» набрал 42 очка и сохранил четвертое место. «Сельта» идет десятой – 30 очков.
- В следующем туре «Атлетико» поедет в гости к «Спортингу», а «Сельта» примет «Осасуну».
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