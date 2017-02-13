Eurosport

«Атлетико» вырвал победу у «Сельты» двумя голами на 86-й и 88-й минуте

«Атлетико» вырвал победу у «Сельты» двумя голами на 86-й и 88-й минуте
Eurosport

1 час назад

Игра 22-го тура Ла Лиги прошла в Мадриде и завершилась волевой победой хозяев – 3:2.

Голы:

0:1 – Густаво Кабраль, 5’

1:1 – Йон Гвидетти, 11’

1:2 – Фернандо Торрес, 78’

2:2 – Янник Карраско, 86’

3:2 – Антуан Гризманн, 88’

Нереализованный пенальти:

Фернандо Торрес (перекладина), 30’

  • «Атлетико» набрал 42 очка и сохранил четвертое место. «Сельта» идет десятой – 30 очков.
  • В следующем туре «Атлетико» поедет в гости к «Спортингу», а «Сельта» примет «Осасуну».

Календарь Ла Лиги

Турнирная таблица Ла Лиги

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Фуркад сделал всех на финише пасьюта, а Шипулин сделал почти всех, кроме людей на подиуме

02:30
Популярные видео
Бронзовый спуск Линдси Вонн сквозь трамплины, о которых ты мечтал на дворовой горке
1 803 просмотров11 ч
Инструкция по тому, как засунуть пару шайб Лундквисту и все равно проиграть
 420 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться