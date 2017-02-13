AFP
Сотрудник «Барселоны»: «Златан – машина, Месси – машина поменьше. Между ними возникли трения»
Не Хосепа Гвардиолу следовало проклинать шведскому форварду.
«У Златана не слишком получилось в «Барсе». Швед – настоящая бестия, машина. Но он оказался в команде другой машины, поменьше.
Месси нужно больше свободного пространства, а Ибрагимович заполнял его. Думаю, между ними возникли трения», – сказал экс-ответственный за маркетинговые вопросы в «Барселоне» Марк Ингла Telefoot.
- Ибрагимович перешел в «Барселону» из «Интера» летом 2009 года за 69,5 млн евро, провел один сезон в «блаугране», после чего был отдан в аренду в «Милан».
- В своем уходе из «Барселоны» швед обвинил Хосепа Гвардиолу.
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