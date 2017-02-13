AFP

Сотрудник «Барселоны»: «Златан – машина, Месси – машина поменьше. Между ними возникли трения»

Сотрудник «Барселоны»: «Златан – машина, Месси – машина поменьше. Между ними возникли трения»
Eurosport

19 мин. назад

Не Хосепа Гвардиолу следовало проклинать шведскому форварду.

«У Златана не слишком получилось в «Барсе». Швед – настоящая бестия, машина. Но он оказался в команде другой машины, поменьше.

Месси нужно больше свободного пространства, а Ибрагимович заполнял его. Думаю, между ними возникли трения», – сказал экс-ответственный за маркетинговые вопросы в «Барселоне» Марк Ингла Telefoot.

  • Ибрагимович перешел в «Барселону» из «Интера» летом 2009 года за 69,5 млн евро, провел один сезон в «блаугране», после чего был отдан в аренду в «Милан».
  • В своем уходе из «Барселоны» швед обвинил Хосепа Гвардиолу.

Турнирная таблица Ла Лиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Эрни смазал склон вазилином и прикатил к золоту чемпионата мира в комбинации

01:14
Популярные видео
Изобилие кровавого фарша. Это все, что вам нужно знать о матче «Нэшвилла» с «Далласом»
 289 просмотров5 ч
Вратарь «Баффало» напихал игроку «Ванкувера», за что «Кэнакс» накидали ему 4 шайбы
 142 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться