AFP

Агент Романа Зозули: «Фанаты «Райо» должны извиниться за клевету, обман и ложные обвинения»

Агент Зозули: «Фанаты «Райо» должны извиниться за клевету, обман и ложные обвинения»
Eurosport

7 мин. назад

Украинский форвард верит в помощь ФИФА.

«Ситуацию еще можно исправить. Гарантом должен выступить «Райо». Клуб обязан провести беседу с фанатами и убедить их принести извинения Зозуле за клевету, обман и ложные обвинения, которые выдвинули против футболиста.

С момента отмены аренды прошло 12 дней, и Зозуля остается в ситуации абсолютного отсутствия защиты собственных прав. Вокруг ложь и обман, а Роман еще не может выходить на поле.

Рассчитываем, что ФИФА разрешить ему уехать в команду другого чемпионата, но рассчитывать на это очень сложно. ФИФА крайне редко делает исключения, несмотря на серьезность ситуации», – сказал Хосе Лоренцо Marca.

  • Роман Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» 31 января на правах аренды. Болельщики мадридского клуба выступили против трансфера украинца, обвинив его в неонацистских взглядах.
  • «Райо Вальекано» сначала отказался от трансфера, но после встречи с руководством Ла Лиги и AFE согласился вернуть футболиста.
  • Украинец назвал фанатов «Райо» пророссийскими.

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