Клуб, который я ненавижу. «Барселона»

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Сложно ненавидеть футбольный клуб, ведь зритель его даже не замечает. На виду только команда, растущая или слабеющая, но сменяющая облик, неизменно и необратимо. Глупо ненавидеть ромбики или кружочки со звездочками лишь по территориальному признаку, любой переезд по логике должен кардинально менять пристрастия. Вершина заблуждения – ненависть к победителю, клубу, что остановил твоих фаворитов на пути к успеху.

«Барселону» легко ненавидеть, даже удобно. Вот она, голая королева Каталонии: в омерзительных телесах полно причин для злорадства, а поверх склонившей головы толпы наблюдать за ней легко и безопасно.

За бодрой «Барсой» в сине-гранатовых футболках четко просматривается клуб, страшная система, будто воспитанная в духе Оруэла. Идеальный соперник истеричного Мадрида – глухо застегнутый труп, дергающий конечностями во славу кукловода.

«Барселона» умерла с уходом Роналдиньо, последнего гения, которому не требовалось полноты власти на поле «Камп Ноу». Спустя пару лет к власти пришел другой волшебник, жадно лапающий все, до чего позволял дотянуться рост. Казалось, сам воздух превращается в золото, посетив его магические легкие. Жаль, но все сказки про Мидаса заканчиваются трагично.

Лионель Месси – достаточная причина, чтобы ненавидеть «Барселону», пусть и не единственная. За 10 лет клуб сросся с аргентинцем, проиграв ему несколько ключевых сражений. Златан Ибрагимович летел к Лиге чемпионов и лучшему этапу карьеры, но Месси разделался с ним – тихо и бесшумно. Так же, как и с остальными, смещая их на второй план одного за другим: Хави, Это’О, Санчес, Вилья – кто-то ушел, другие прилегли в тени аргентинца. Малейшая ссора игрока с тренером развязывала медийный язык. Но боссы не выгоняли Лео из клуба, тому же Энрике пришлось мириться с футболистом, чтобы сохранить работу.

Быть командой одного игрока – удел трусов. В «Барселоне» хватало великих вроде Хави, которые останутся такими в сердцах фанатов. Но для истории гениальный полузащ вымрет, а эпоху назовут именем Месси. Аргентинец многое принес клубу, но потребовал взамен бессмертную сине-гранатовую душу, полностью заточив ее под себя. Никакие суаресы и неймары не вернут клуб, который бодро пихался с «галактикос» в начале века.

За эти 10 лет «блауграна» превратилась в команду потерянных надежд. Боян Кркич, Кристиан Тельо, Педро, Давид Вилья, Ибрагим Афеллай и остальные упустили драгоценное время и силы. Одних клуб передержал на всякий случай, других – купил как фигурки для каминной полки, третьих – просто пережевал и выплюнул. Очень мало историй успеха тех, кого воспитала «Барса» за последние годы. Каталонцы перестали делиться, мучая жадностью себя и весь остальной футбол.

Иногда эти мучения выплескиваются на поле в нечто поразительное. Насыщенная звездами команда редко проигрывает, куда чаще испанцы превращают матчи в профанацию. Вялая безынициативная игра, минимум моментов и желания хоть у кого-то бегать и стараться – обычный сценарий игры «Барселоны» с аутсайдером или середняком Примеры. Смотреть за каталонцами в такой момент – пытка, которую переплюнет разве что испанский сапог. Забавно, что и в таком положении тренеры не всегда дают шанс запасным, оставляя лидеров кряхтеть до конца. С таким футболом в клубном магазине стоит продавать километры веревки и килограммы мыла с фирменной эмблемой.

Вы скажете, что подобные грехи регулярно приписывают топовым командам. Но прямого предательства футбола простить «Барселоне» у меня не получилось. Гильотина была дьявольски точным и смертоносным изобретением XVIII века, тики-така – XXI.

Для футбола с размашистыми, быстрыми перемещениями мяча и стремительными атаками остановка – смерть. Судья продолжает отсчет времени, что бы ни случилось – игра, только игра, движение и скорость. Над замершими по стойке смирно командами посмеивались, пока Пеп Гвардиола и его карликовое войско не придумали новое издевательство над зрителями. Бесконечный короткий пас и тягомотное владение мячом пусть и приносили результат, но обратили футбол в сыроварение. Гляди, как весело крутится в чане жижа, и смотри, не усни.

«Барселона» сковала себя, да и черт бы с ней, но мода на тики-таку разлетелась по Европе. И даже после официального признания гибельности тактики самим создателем, она живет и плодоносит на газонах Старого Света.

" Ненавижу пас ради паса, всю эту тики-таку. Это мусорный футбол без всякой цели "

Распространение футбольного вируса простить и забыть невозможно, за такое мало ненавидеть.

Трудно представить, что очистит Каталонию от скверны: Месси вот-вот подпишет пожизненный контракт, а закончив карьеру, ворвется в совет директоров или на тренерскую позицию. Деградантская тактика вымрет сама собой, а отношение к игрокам как к заложникам поменяется, как только сгинет звездное поколение – такие гении ведь нечасто рождаются.

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Клуб, который я ненавижу. «Спартак» Москва

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