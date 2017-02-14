EFE
Under Armour предлагает «Реалу» рекордный контракт на 150 миллионов в год
«Мадрид» может сменить технического спонсора.
Американский производитель спортивной одежды уже вступил в переговоры с «Реалом». По данным Marca, мадридскому клубу будет предложено 150 млн евро в год, а сделка будет рекордной в мировом футболе.
Ранее сообщалось, что «Реал» недоволен условиями контракта с adidas.
- Under Armour сотрудничает с «Тоттенхэмом» и платит «шпорам» 12 млн евро в год.
- Также американская компания сотрудничает со Стефеном Карри, Энди Марреем, Томом Брэйди и Майклом Фелпсом.
- Adidas – технический спонсор «Реала» с 1998 года. От немецкой фирмы мадридцы получают 40 млн евро.
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