EFE

Under Armour предлагает «Реалу» рекордный контракт на 150 миллионов в год

Under Armour предлагает «Реалу» рекордный контракт на 150 миллионов в год
Eurosport

1 час назад

«Мадрид» может сменить технического спонсора.

Американский производитель спортивной одежды уже вступил в переговоры с «Реалом». По данным Marca, мадридскому клубу будет предложено 150 млн евро в год, а сделка будет рекордной в мировом футболе.

Ранее сообщалось, что «Реал» недоволен условиями контракта с adidas.

  • Under Armour сотрудничает с «Тоттенхэмом» и платит «шпорам» 12 млн евро в год.
  • Также американская компания сотрудничает со Стефеном Карри, Энди Марреем, Томом Брэйди и Майклом Фелпсом.
  • Adidas – технический спонсор «Реала» с 1998 года. От немецкой фирмы мадридцы получают 40 млн евро.

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