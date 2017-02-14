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ФИФА разрешила Зозуле вернуться в «Днепр», но украинскому клубу нельзя регистрировать новичков

ФИФА разрешила Зозуле вернуться в «Днепр», но украинскому клубу нельзя регистрировать новичков
Eurosport

59 мин. назад

Победитель по жизни.

ФИФА дала согласие на переход Зозули в «Днепр», за который он выступал до перехода в «Бетис». Но и тут Роману не повело: на украинский клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов перед бывшими сотрудниками и тренерами, сообщает AS.

  • Роман Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» 31 января на правах аренды. Болельщики мадридского клуба выступили против трансфера украинца, обвинив его в неонацистских взглядах.
  • «Райо Вальекано» сначала отказался от трансфера, но после встречи с руководством Ла Лиги и AFE согласился вернуть футболиста.
  • Украинец назвал фанатов «Райо» пророссийскими.

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