Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн: «Сейчас переход в АПЛ неактуален»

«Когда выступал за «Реал Сосьедад», то почувствовал, что пора уходить. Сейчас такого ощущения нет. Никто не знает, как завершится сезон. Если все закончится не очень круто, возможно, этот вопрос вновь встанет передо мной, но сейчас он неактуален.

Мне нравится интенсивность английского футбола, часто смотрю матчи АПЛ. Арбитры в Англии дают играть, стадионы всегда заполнены до отказа, но там постоянно идут дожди и плохая погода. Мне нужно чувствовать себя счастливым за пределами поля.

Иногда спрашиваю себя, куда бы мог перейти. В Испании есть «Барселона» и «Реал». У первых уже есть Суарес, Неймар и Месси, а ко вторым нельзя переходить, потому что это главный соперник «Атлетико». Бундеслига – не тот турнир, который мне интересен, как и французская Лига 1», – сказал Гризманн Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «МЮ» согласовал с Антуаном личный контракт.

«Атлетико» готов отпустить француза за прописанную сумму отступных в 100 млн евро.

В Примере-2016/17 Гризманн провел 21 матч, забил 9 мячей и выполнил 4 ассиста.

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