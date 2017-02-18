Клуб, который я ненавижу. «Реал»

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Eurosport.ru.

«Мадрид» – омерзительное элитное вино. Урожай редчайшего винограда, собранный на левом склоне лучшего холма Санта-Виго в первый год после Второй мировой. Единственная бутылка в своем роде – невероятно раскрученная и преступно дорогая. Но ее вкус напоминает дешевое зелье из местного ларька. Только напоминает – пойло из-под прилавка в черном пакете намного вкуснее.

Моя ненависть к «бланкос» началась со второго пришествия Переса. Он открыл кошелек и создал клуб избранных. «Барселона» выпускала 11 воспитанников в старте, но зажратые мадридцы конкурировали на равных – в любимом футболе все решило бабло. Эти люди говорили про спорт и борьбу, только что разменяв свои клубы на огромный гонорар. Лицемерие поглотило даже Кака – святого футболиста для пацанов из нулевых.

А все потому, что при зачатии в «Реал» забыли положить душу. Бабло и пафос – главные ценности клуба с момента основания. Они гоняются за трансферными рекордами и зарплатами побольше. Они параноидально берегут королевский имидж, запрещая главной звезде казаться геем, хотя давно смыли честь, гордость и принципы в унитаз. «Реал» – позорный и маленький король из «Шрека», а не великий Муфаса. Фу быть таким.

Муфаса не позволил бы Роналду управлять всем этим цирком. Сладенький португальский эгоист кладет действительно много голов, но хнычет еще чаще. Криштиану оформляет пента-трик из обиженных лиц в каждом матче. Невероятная стабильность – прям как у сеньора Переса и месье Зидана, которые ласково поддувают каждое из возгораний португальца ниже спины. Гадость.

Но еще страшнее – лебезящие товарищи этого нарцисса. Взрослые богатые мужики покорно произносят «Ты лучший футболист в истории» всякий раз, когда Роналду кладет очередному алавесу. Они поздравляют его в раздевалке, а по дороге домой лайкают фотку обнаженного торса Криша в инстаграме. Знаете, я, например, ненавижу смотреть на голых мужчин. Рамос и Марсело наверняка тоже. А если нет, то все совсем плохо.

Златана нельзя представить в одной форме с Криштиану. Шведа выжили из «Барселоны» во многом в угоду другому божеству. Но характерный и справедливый Ибра все равно считает Месси настоящим мужиком. Он троллит аргентинца банками Pepsi, в открытую говоря о гениальности и честности Лео. Роналду визжал бы в душе, закрываясь от разъяренного Златана после первой же тренировки. Не сомневайтесь.

В «Реале» есть еще один персонаж, от которого меня невыносимо воротит. Зидан. Он был отличным футболистом, но как тренер – абсолютная посредственность. «Лысый француз не сечет в тактике и тупо надеется на звезд», – раньше эти слова звучали, как слабенький наброс на триумфатора Лиги чемпионов. Сейчас это факт – серия очковых потерь в чемпионате случилась синхронно с травмой Бэйла.

Зидан – бесконечно скучная и унылая личность. Не существует сериала хуже, чем пресс-конференции этого человека. В них нет интриги, огня и жестких словечек. Никакой импровизации и авторской злости. Все в худших традициях штампов откуда-то из прошлого века. Я не переношу словосочетание «мы показали хороший футбол» с детства, а француз начинает с нее каждый брифинг.

Как тренер Зизу не придумал ни одного свежего решения и не ввязался ни в один серьезный скандал. В АПЛ его пережевал бы до смерти даже Венгер. Зидан до сих пор катит на багаже прошлого сезона. Да, он сходу взял Лигу чемпионов. И что дальше? Во-первых, спасибо папе Карло. Во-вторых, какой нормальный человек припишет эпитет «гениальный» на основе единственного престижного трофея? Только мадридские глоры.

Кстати, о них. Это каста особо талантливых бездельников и идиотов. Никто не сравнится по злости и отчаянности с теми, кто отбивает «путалона» в промышленных масштабах. Сидеть в комментах и делать так – не болезнь. Это жалкий образ жизни. Что может быть более жалко, чем беситься от имени Кристина? Только болеть за «Реал».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Eurosport.ru.

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Клуб, который я ненавижу. «Манчестер Сити»