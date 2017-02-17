AFP

Криштиану Роналду получит почти миллиард евро от Nike за посты в твиттере, фейсбуке и инстаграме

Роналду получит почти миллиард евро от Nike за посты в твиттере, фейсбуке и инстаграме
Eurosport

6 мин. назад

Работа мечты.

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подписал с Nike контракт, который принесет футболисту 935 млн евро. Американский производитель спортивной одежды пошел на такой шаг после того, как португалец принес компании 493 млн евро в 2016 году активной жизнью в твиттере, фейсбуке и инстаграме.

Роналду опубликовал 1703 сообщений в социальных сетях за календарный год и получил 2,25 млрд откликов. 357 постов, содержавших либо визуальное лого, либо упоминание Nike, получили 477 млн откликов, а его самое популярное сообщение принесло американской компании 5,3 млн евро, сообщает Goal.com со ссылкой на приложение Hookit.

  • Роналду забил 14 голов в 16 матчах чемпионата Испании-2016/17.

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