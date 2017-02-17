AFP
Гарет Бэйл впервые за 3 месяца попал в заявку «Реала»
Валлиец залечил травму.
В пятницу главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил состав на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола». В заявку мадридской команды из 19 игроков впервые за 4 месяца попал валлийский полузащитник Гарет Бэйл.
- Бэйл повредил голеностоп 22 ноября во время матча Лиги чемпионов против «Спортинга». Футболисту была сделана операция.
- В 16 играх сезона-2016/17 Бэйл забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
- Матч «Реал» – «Эспаньол» состоится 18 февраля. Стартовый свисток будет дан в 18:15 (мск).
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