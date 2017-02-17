AFP

Гарет Бэйл впервые за 3 месяца попал в заявку «Реала»

Бэйл впервые за 3 месяца попал в заявку «Реала»
Eurosport

20 мин. назад

Валлиец залечил травму.

В пятницу главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил состав на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола». В заявку мадридской команды из 19 игроков впервые за 4 месяца попал валлийский полузащитник Гарет Бэйл.

  • Бэйл повредил голеностоп 22 ноября во время матча Лиги чемпионов против «Спортинга». Футболисту была сделана операция.
  • В 16 играх сезона-2016/17 Бэйл забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
  • Матч «Реал» – «Эспаньол» состоится 18 февраля. Стартовый свисток будет дан в 18:15 (мск).

Турнирная таблица Ла Лиги

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Финиш эстафеты, в которой Германии было скучно, а Украине – нет

00:51
Популярные видео
Проброс погоды. «Монреаль» ушел к бывшему в День святого Валентина
6 187 просмотров21 ч
Самолеты во время авиашоу порвали трос и разбили камеру на чемпионате мира в Санкт-Морице
 946 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться