AFP

Константин Сарсания: «В 2007-м «Зенит» пытался приобрести Луиса Суареса»

Сарсания: «В 2007-м «Зенит» пытался приобрести Суареса»
Eurosport

1 час назад

Карьера уругвайского форварда могла сложиться иначе.

Экс-спортивный директор и советник «Зенита» Константин Сарсания подтвердил информацию, что в 2007 году вел переговоры о приобретении у «Гронингена» 20-летнего (на тот момент) Луиса Суареса.

«Действительно, мы тогда вели двух нападающих – Луиса Суареса и Лисандро Лопеса. К сожалению, в итоге не удалось взять ни одного из них», – сказал «СЭ» Сарсания.

  • В 2007 году вместо «Зенита» Суарес перешел в «Аякс» за 7,5 млн евро, а спустя несколько лет подтвердил, что у него имелось предложение из России.
  • Впоследствии уругваец выступал за «Ливерпуль» (с 2011 по 2014 годы), а затем перешел в «Барселону» за 82 млн евро.

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