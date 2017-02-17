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Хавьер Маскерано: «Лионель Месси больше «Барселоны»

Маскерано: «Месси больше «Барселоны»
Eurosport

46 мин. назад

Больше лести.

«Лео незаменим. Это уникальный футболист. Лучший игрок в истории футбола и «Барселоны».

В последние годы в «Барселоне» было немало важных футболистов, которые останутся в клубной истории. Но я считаю большой ошибкой полагать, что если ты уйдешь, то клуб от этого пострадает.

«Барселона» – нечто большее, чем любой футболист. Любой другой футболист, но не Лео. Такова реальность», – сказал Маскерану клубному журналу «Барселоны».

  • Месси – единственный в истории пятикратный обладатель «Золотого мяча».
  • В 33 матчах сезона-2016/17 Лионель забил 32 гола

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