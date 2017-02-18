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Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола: «Я никогда не вернусь в «Барселону» в качестве тренера»

Гвардиола: «Я никогда не вернусь в «Барселону» в качестве тренера»
Eurosport

26 мин. назад

«Горожане» могут успокоиться.

После разгромного поражения в первом матче 1/8 Лиги чемпионов от «ПСЖ» действующий главный тренер Луис Энрике, вероятно, покинет клуб. У боссов «Барселоны» есть несколько кандидатов на позицию испанца, но, по информации The Sun, Лео Месси попросил Гвардиолу вернуть в клуб. Пеп однозначно отреагировал на слухи о возвращении в Каталонию.

«Нет, я никогда не вернусь в «Барселону», чтобы быть тренером. Мой период там завершен», – заявил специалист Goal.com.

Месси надеется уговорить тренера вернуться, поэтому до сих пор не продлил контракт с клубом.

  • Лео и Пеп работали вместе в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.
  • Во главе каталонцев Пеп трижды брал Ла Лигу и дважды Лигу чемпионов.
  • Месси – единственный в истории пятикратный обладатель «Золотого мяча».
  • В 33 матчах сезона-2016/17 Лионель забил 32 гола

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