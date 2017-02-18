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«Реал» победил «Эспаньол» в чемпионате Испании, Гарет Бэйл забил в первом матче после травмы

«Реал» победил «Эспаньол», Бэйл забил в первом матче после травмы
Eurosport

43 мин. назад

Мадридцы выиграли со счетом 2:0.

«Реал» – «Эспаньол» – 2:0

Голы:

1:0 – Альваро Мората, 13'

2:0 – Гарет Бэйл, 84'

  • «Реал» установил новый клубный рекорд, забив в 42-м матче подряд во всех турнирах.
  • Мадридцы не проигрывают «Эспаньолу» на своем поле с 1996 года (18 побед, 3 ничьи).
  • Нет команды в Примере, которую бы «бланкос» обыгрывали чаще, чем «Эспаньол» (99 побед). 368 голов – тоже лучший результат.
  • «Реал» опережает «Барселону» на 4 очка и имеет игру в запасе.
  • 22 февраля мадридцы сыграют пропущенный матч против «Валенсии».

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