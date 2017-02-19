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Гарет Бэйл: «Я буду хорош только через несколько недель»

Бэйл: «Я буду хорош только через несколько недель»
Eurosport

7 мин. назад

Валлиец еще не включил пятую.

Игрок «Реала» вышел на замену в матче Примеры против «Эпаньола» (2:0) после трехмесячного отсутствия из-за травмы. Бэйл забил второй гол мадридцев и поделился впечатлениями от произошедшего. «Я очень рад, что восстановился и сыграл официальный матч. Гол – это хорошо, но мне нужно много работать, чтобы набрать оптимальную форму.

Пока мне очень тяжело – я чувствую себя уставшим, хотя провел на поле всего полтайма. Думаю, что буду по-настоящему хорош только через несколько недель», – сказал Гарет Marca.

  • Бэйл забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах Примеры-2016/17.
  • «Реал» лидирует в чемпионате Испании (21 матч и 52 очка).

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