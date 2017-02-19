«Ты уложил гелем 3 тысячи волосинок?». Диего Лопес засмущал Роналду шуткой про прическу

Перед матчем 23-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» Криштиану Роналду встретился в подтрибунном помещении с бывшим игроком мадридцев Диего Лопесом. Вратарь бросил в его адрес: «Ты уложил гелем 3 тысячи волосинок?». Роналду шутка понравилась, но потом он заметил камеры и засмущался.

Встреча завершилась победой «Реала» – 2:0.

Роналду результативными действиями не отметился, но запомнился крутейшим финтом, пробросив мяч между ног защитнику «Эспаньола».

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