Eurosport
«Ты уложил гелем 3 тысячи волосинок?». Диего Лопес засмущал Роналду шуткой про прическу
Тот случай, когда лучшего футболиста планеты засмеяли на камеру.
Перед матчем 23-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» Криштиану Роналду встретился в подтрибунном помещении с бывшим игроком мадридцев Диего Лопесом. Вратарь бросил в его адрес: «Ты уложил гелем 3 тысячи волосинок?». Роналду шутка понравилась, но потом он заметил камеры и засмущался.
- Встреча завершилась победой «Реала» – 2:0.
- Роналду результативными действиями не отметился, но запомнился крутейшим финтом, пробросив мяч между ног защитнику «Эспаньола».
Все новости чемпионата Испании
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте