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«Ты уложил гелем 3 тысячи волосинок?». Диего Лопес засмущал Роналду шуткой про прическу

«Ты уложил гелем 3 тысячи волосинок?». Лопес засмущал Роналду шуткой про прическу
Eurosport

47 мин. назад

Тот случай, когда лучшего футболиста планеты засмеяли на камеру.

Перед матчем 23-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» Криштиану Роналду встретился в подтрибунном помещении с бывшим игроком мадридцев Диего Лопесом. Вратарь бросил в его адрес: «Ты уложил гелем 3 тысячи волосинок?». Роналду шутка понравилась, но потом он заметил камеры и засмущался.

  • Встреча завершилась победой «Реала» – 2:0.
  • Роналду результативными действиями не отметился, но запомнился крутейшим финтом, пробросив мяч между ног защитнику «Эспаньола».

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