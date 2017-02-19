Экс-игрок «Реала» и «Барсы»: «Пике выступает за независимость Каталонии – ему не место в сборной»

«Гвардиола был сторонником независимости Каталонии, но выступал за сборную Испании. Если он весь из себя такой каталонец, честным поступком с его стороны было бы отказать сборной.

Пике – точно такой же, как Гвардиола. Единственное отличие: Жерар до сих пор выступает за сборную, но, когда наступает нужный момент, он начинает позиционировать себя как радикальный сторонник независимости Каталонии.

Я не противник каталонцев. Мой сын родился в Барселоне. Если бы я был таким радикалом, то моя семья жила бы в Мадриде или Севилье. Я не против каталонцев, я против тех, кто требует независимости», – цитирует Альфонсо Goal.com.

Альфонсо выступал за «Реал» в 1991-95 годах и за «Барселону» в 2000-02 годах. В 1998 году он был признан лучшим футболистом Испании.

Вместе с Гвардиолой Альфонсо выиграл Олимпиаду-1992, выступил на Евро-2000. На его счету участия на Евро-1996, ЧМ-1998, которые Гвардиола пропустил.

Пике в составе сборной Испании стал чемпионом мира (2010) и Европы (2012).

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