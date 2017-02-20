AFP
«Барселона» вырвала победу над «Леганесом» на последних минутах
Матч 23-го тура чемпионата Испании закончился со счетом 2:1 в пользу каталонцев.
Голы:
1:0 – Лионель Месси, 4'
1:1 – Унаи Лопес, 71'
2:1 – Лионель Месси (пенальти), 89'
- Первый забитый мяч стал для Месси 275-м на «Камп Ноу».
- Суарес отметился восьмым ассистом в сезоне, сравнявшись с Тони Кроосом.
- Иньеста провел 400-й матч в Примере.
- Каталонцы набрали 51 очко и на один балл отстают от «Реала», имеющего два матча в запасе.
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