AFP

«Барселона» вырвала победу над «Леганесом» на последних минутах

«Барселона» вырвала победу над «Леганесом» на последних минутах
Eurosport

54 мин. назад

Матч 23-го тура чемпионата Испании закончился со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

«Барселона» – «Леганес» – 2:1

Голы:

1:0 – Лионель Месси, 4'

1:1 – Унаи Лопес, 71'

2:1 – Лионель Месси (пенальти), 89'

  • Первый забитый мяч стал для Месси 275-м на «Камп Ноу».
  • Суарес отметился восьмым ассистом в сезоне, сравнявшись с Тони Кроосом.
  • Иньеста провел 400-й матч в Примере.
  • Каталонцы набрали 51 очко и на один балл отстают от «Реала», имеющего два матча в запасе.

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