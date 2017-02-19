Хосеп Бартомеу: «Барселона» хочет продлить контракт с Луисом Энрике, никакого плана Б нет»

«Луис Энрике проделывает экстраординарную работу, и мы хотим продлить контракт с ним. Но переговоры пройдут только в апреле. Никакого плана Б нет.

Сейчас мы сосредоточены на матчах чемпионата. Когда придет время, мы поговорим о камбеке против «ПСЖ», – заявил президент клуба Бартомеу.

Луис Энрике возглавил «Барселону» летом 2014 года и в первом же сезоне оформил золотой требл. Спустя год каталонцы выиграла Кубок и чемпионат Испании.

Перед 23 туром «Барселона» отставала от «Реала» на одно очко, имея на две игры больше.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы проиграли «ПСЖ» со счетом 0:4.

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