AFP

«Барселона» впервые в истории вышла на матч Ла Лиги с 10 легионерами в старте

«Барселона» впервые в истории вышла на матч Ла Лиги с 10 легионерами в старте
Eurosport

29 мин. назад

«Сине-гранатовые» превращаются в испанский «Арсенал».

«Барселона» принимала «Леганес» в матче 23-го тура Ла Лиги. В стартовом составе сине-гранатовых вышли трое французов, два бразильца, немец, португалец, хорват, уругваец и аргентинец, а Испанию представлял одинокий Серхи Роберто.

Подобное произошло в истории «Барселоны» впервые.

  • К концу матча испанское представительство в составе команды Луиса Энрике выросло благодаря выходам на замены Андреса Иньесты, Жорди Альбы и Дениса Суареса.
  • «Барселона» победила со счетом 2:1. Дубль оформил Лионель Месси.

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