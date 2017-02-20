AFP
«Барселона» впервые в истории вышла на матч Ла Лиги с 10 легионерами в старте
«Сине-гранатовые» превращаются в испанский «Арсенал».
«Барселона» принимала «Леганес» в матче 23-го тура Ла Лиги. В стартовом составе сине-гранатовых вышли трое французов, два бразильца, немец, португалец, хорват, уругваец и аргентинец, а Испанию представлял одинокий Серхи Роберто.
Подобное произошло в истории «Барселоны» впервые.
- К концу матча испанское представительство в составе команды Луиса Энрике выросло благодаря выходам на замены Андреса Иньесты, Жорди Альбы и Дениса Суареса.
- «Барселона» победила со счетом 2:1. Дубль оформил Лионель Месси.
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