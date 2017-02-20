Алюминиевые огурцы. Как Месси спас «Барселону» от ничьей с каким-то «Леганесом»

После парижского похмелья каталонцам попался, на первый взгляд, самый желанный для приведения себя в чувство соперник. «Леганес» проиграл последние три матча, а в последний раз побеждал еще в ноябре. После того как каталонцы откупорили леганесскую банку с «огурцами» уже на четвертой минуте, показалось, букмекеры правы, вывесив минусовую фору на «Барсу» 5,5 мячей.

Красивую статистику можно было только улучшать: Суарес сравнялся по голевым передачам с Кроосом (8 ассистов в чемпионате), а Месси забил 16-й мяч в 17 последних в Примере. Время шло, но «Леганес» почему-то еще держался на плаву, а к середине первого тайма регулярно устраивал диверсии в штрафной Тер Штегена. Немец выручил после выхода один на один Эль Жара, а всего до перерыва совершил три сэйва – на один больше, чем вратарь «огурцов» Эррерин.

Поражение от «ПСЖ» сильно надломило команду психологически. Каталонцы напоминали художника, чьи полотна уничтожил пожар, и теперь ему совершенно не хочется творить. У «Барселоны» плохо ходил мяч на флангах, Иньеста качал головой, глядя как имитируют взаимодействие Андре Гомеш и Ракитич, а MSN действовали исключительно индивидуально и разрозненно.

После перерыва стало только хуже. Игроки «Леганеса» поняли, что с соперником что-то не так и регулярно сверлили оборону каталонцев на контратаках. Солировали быстроногие Эль Жар и Герреро, врывавшиеся в огромные зазоры между Матье и Умтити и давившие на фланг Серхи Роберто. Правый защитник «Барсы» провалил матч в Париже, а теперь привез гол в свои ворота.

В истории есть только две команды, побеждавшие в первом матче на «Камп Ноу» в истории – это «Вильярреал» в 1998 году и «Малага» в 1999-м. Игроки «Леганеса» очень хотели стать третьей командой: они превосходили соперника в прыткости, желании и агрессии, утихомирившись только в последние 10 минут. Впервые вышедшая с 10 легионерами в старте «Барселона» заиграла на морально-волевых, но ничего не получалось.

Каталонцы спаслись только благодаря везению и неопытности игроков «Леганеса». Мантовани подставился под Неймара, и судья назначил пенальти – никто в этом сезоне чаще бразильца не зарабатывал точку в Топ-5.

Месси долго готовился к удару, после чего запустил мяч в девятку и с суровым видом побрел к центру поля. Лео понимает: «Барселона» выиграла, но оставила игрой настолько угнетающее впечатление, что с таким настроением о камбэке в игре с «ПСЖ» не приходится говорить.

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