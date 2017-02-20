AFP

Представители Криштиану Роналду: «Новость о съемках в одном сериале с Анджелиной Джоли – вранье»

Представители Роналду: «Новость о съемках в одном сериале с Джоли – вранье»
Р-Спорт

1 час назад

Заявление, которое разбивает сердце.

На прошлой неделе турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на директора сериала «Мост жизни» Эюпа Дирлика, что Криштиану Роналду, Анджелина Джоли и другие звезды хотят поучаствовать в съемках.

«Эта новость – вранье», – заявили AS в окружении звезды мадридского «Реала».

Турнирная таблица Ла Лиги

Лучший спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
2 194 просмотровВчера в 17:47
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
2 196 просмотров17/02 в 22:25
А еще вам может понравиться