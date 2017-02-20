AFP
Представители Криштиану Роналду: «Новость о съемках в одном сериале с Анджелиной Джоли – вранье»
Заявление, которое разбивает сердце.
На прошлой неделе турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на директора сериала «Мост жизни» Эюпа Дирлика, что Криштиану Роналду, Анджелина Джоли и другие звезды хотят поучаствовать в съемках.
«Эта новость – вранье», – заявили AS в окружении звезды мадридского «Реала».
- Сериал повествует о судьбе сирийской семьи, оказавшейся в Турции в числе беженцев из-за военного конфликта в своей стране.
- Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду участвовал в благотворительной помощи детям Сирии и других стран Ближнего Востока. В 2016-м португалец был признан человеком года Палестины.
- В декабре Роналду признался в желании посвятить себя актерской карьере после ухода из футбола.
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