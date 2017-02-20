Карлес Пуйоль завел страничку в VK и посетит Москву с Санкт-Петербургом

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании сообщил поклонникам, что завел страничку в VK, где будет общаться о жизни в России. Карлес побывал в стране хозяйке ЧМ-2018 летом 2016-го и вновь посетит Москву с Санкт-Петербургом в конце февраля 2017 года. Главный вопрос Пуйоля – что лучше надеть для поездки в русскую зиму.

Карлес Пуйоль завершил карьеру в 2014 году.

На счету испанца 392 матча и 12 голов за «Барселону».

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