Дани Алвес: «Барселона» поступила лживо и спекулировала моим уходом»

Футболист туринского «Ювентуса» рассказал о сложностях трансфера в Италию из каталонской команды. «Я достаточно люблю себя, чтобы не находиться там, где меня не хотят видеть. Именно так было с «Барселоной» – они желали, чтобы я ушел, пока не попали под трансферный бан. Тогда вдруг появилось предложение о новом контракте.

Нынешнее руководство «Барсы» не имеет понятия, как общаться с игроками. Они ведут себя неуважительно и спекулируют трансферными слухами, забывая о том, что мы делаем для них на поле», – пожаловался бразилец в интервью Marca.

В составе «сине-гранатовых» Дани Алвес выиграл шесть чемпионатов Испании, четыре Кубка Короля, четыре Суперкубка Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира (23 трофея).

Защитник выступает за «Ювентус», куда перешел летом 2016 года на правах свободного агента.

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