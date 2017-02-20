AFP

Лионель Месси поддержал кампанию по борьбе с детской нищетой

Месси поддержал кампанию по борьбе с детской нищетой
Eurosport

4 мин. назад

Аргентинец не дремлет.

Нападающий «Барселоны» заявил о помощи благотворительному фонду, борющемуся с детской бедностью. Цель кампании, к которой примкнул игрок, – расширение сотрудничества между частными и государственными организациями, которые помогут побороть нищету. «Есть много детей, которые страдают, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им», – заявил Лео, которого цитирует Marca.

  • Помощь бедным детям – не первый случай, когда Месси участвует в благотворительности.
  • Дубль Лео принес «Барселоне» победу в матче 23-го тура Примеры с «Леганесом» – 2:1.
  • На счету аргентинца 19 голов в 20 матчах чемпионата Испании-2016/17.

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