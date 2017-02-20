AFP
Squawka: «Барселона» поборется с «Реалом» за Николаса Отаменди
Намечается мощная битва.
Защитник «Сити» попал на карандаш «Реала», когда Пепе отказался продлевать истекающий летом 2017 года контракт с мадридцами. Представитель аргентинца Мартин Сенду подтвердил, что Отаменди интересен вариант с переездом в Примеру. «Нико счастлив в «Манчестер Сити». Но кто не хотел бы играть в «Реале»? Это самый большой клуб в мире», – заявил Сенду в эфире радио Continental.
Теперь в борьбу за Отаменди включилась «Барселона». Каталонцы хотели получить защитника, когда тот играл за «Валенсию», а сейчас возобновили интерес, сообщает Squawka.
- На счету Николаса Отаменди 20 матчей в АПЛ-2016/17.
- Transfermarkt оценивает аргентинца в 30 млн евро.
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