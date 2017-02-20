«Реал» Жозе Моуринью был командой лузеров». 5 откровений Дани Алвеса в интервью ABC

Об уходе из «Барселоны»

«Я достаточно люблю себя, чтобы не находиться там, где меня не хотят видеть. Именно так было с «Барселоной» – они желали, чтобы я ушел, пока не попали под трансферный бан. Тогда вдруг появилось предложение о новом контракте. Нынешнее руководство «Барсы» не имеет понятия, как общаться с игроками. Они ведут себя неуважительно и спекулируют трансферными слухами, забывая о том, что мы делаем для них на поле».

О конфликте с Роналду

«Мои трения с Криштиану – работа прессы. Я абсолютно искренне испытываю уважение к Роналду и его семье, но журналисты переврали мои слова. Получилось, что я сделал Месси и Неймара божествами, при этом сравнив португальца с ничтожеством. К сожалению, Криштиану доверился СМИ. Но сейчас все хорошо».

О карьере музыканта

«После футбола я профессионально займусь музыкой. Мне очень нравится эта сфера – наверное, в прошлой жизни я отжигал на сцене каждый день».

О расизме

«Мне все равно, если кто-то называет меня черным. Я не чувствую, что люди отличаются друг от друга. В этом и секрет – ты поддаешься на провокации, только если считаешь иначе. Расизм – это проблема общества, с ним нужно бороться».

О «Реале» времен Моуринью

«Мне трудно говорить об этой команде. Моуринью собрал коллектив из трусливых лузеров. Они боялись проиграть и действовали очень грязно».

В составе «сине-гранатовых» Дани Алвес выиграл шесть чемпионатов Испании, четыре Кубка Короля, четыре Суперкубка Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира (23 трофея).

Защитник выступает за «Ювентус», куда перешел летом 2016 года на правах свободного агента.

Полное интервью читайте на сайте ABC.

Таблица чемпионата Испании

Больше откровений от суперзвезд в телеграме