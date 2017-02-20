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«Реал» Жозе Моуринью был командой лузеров». 5 откровений Дани Алвеса в интервью ABC
Бразилец взял и вывалил тонну правды.
Об уходе из «Барселоны»
«Я достаточно люблю себя, чтобы не находиться там, где меня не хотят видеть. Именно так было с «Барселоной» – они желали, чтобы я ушел, пока не попали под трансферный бан. Тогда вдруг появилось предложение о новом контракте. Нынешнее руководство «Барсы» не имеет понятия, как общаться с игроками. Они ведут себя неуважительно и спекулируют трансферными слухами, забывая о том, что мы делаем для них на поле».
О конфликте с Роналду
«Мои трения с Криштиану – работа прессы. Я абсолютно искренне испытываю уважение к Роналду и его семье, но журналисты переврали мои слова. Получилось, что я сделал Месси и Неймара божествами, при этом сравнив португальца с ничтожеством. К сожалению, Криштиану доверился СМИ. Но сейчас все хорошо».
О карьере музыканта
«После футбола я профессионально займусь музыкой. Мне очень нравится эта сфера – наверное, в прошлой жизни я отжигал на сцене каждый день».
О расизме
«Мне все равно, если кто-то называет меня черным. Я не чувствую, что люди отличаются друг от друга. В этом и секрет – ты поддаешься на провокации, только если считаешь иначе. Расизм – это проблема общества, с ним нужно бороться».
О «Реале» времен Моуринью
«Мне трудно говорить об этой команде. Моуринью собрал коллектив из трусливых лузеров. Они боялись проиграть и действовали очень грязно».
- В составе «сине-гранатовых» Дани Алвес выиграл шесть чемпионатов Испании, четыре Кубка Короля, четыре Суперкубка Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира (23 трофея).
- Защитник выступает за «Ювентус», куда перешел летом 2016 года на правах свободного агента.
Полное интервью читайте на сайте ABC.