Нападающий «Барселоны» Неймар предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Нападающий вызван в суд по делу о коррупции во время перехода в «Барселону» в 2013 году. Бразильская инвестиционная группа DIS заявила, что имела права на 40% от ценны трансфера игрока в Каталонию, но получила значительно меньше из-за сокрытия части денег.

Прокуроры предлагают наказать Неймара и его отца двумя годами заключения и штрафом в размере 10 млн евро. Финансовым санкциям могут подвергнуться «Барселона» (9 млн евро) и «Сантос» (6 млн).

Неймар перешел в «Барселону» в 2013 году за 50 млн евро.

На 2017 год Transfermarkt оценивает бразильца в 100 млн евро.

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