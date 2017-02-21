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The Independent: «Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение для «Реала» по Тони Кроосу
Полузащитник мадридцев снова думает о будущем.
Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью желает воссоединиться с немецким футболистом. Боссы «МЮ» выделили тренеру 200 миллионов евро на летние трансферы, и Тони Кроос с Антуаном Гризманном обозначены как главные цели португальца.
27-летний игрок сборной Германии уже был на пороге «Олд Траффорд», когда англичан возглавлял Дэвид Мойес. «Реал» в курсе новой попытки «Юнайтед» и не собирается отпускать футболиста, передает The Independent.
- Тони Кроос забил гол и сделал 9 ассистов в 17 играх Примеры-2016/17.
- «Реал» лидирует в чемпионате Испании (21 матч и 52 балла).
- «МЮ» идет на шестом месте в АПЛ, уступая лидирующему «Челси» 12 очков.
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