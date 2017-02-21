Именины у Кристины. Как стареет нападающий «Реала» Криштиану Роналду

Похороны Криштиану – любимейший ритуал всех, кого раздражает португалец с пупырчатым прессом. В 2013-м Роналду закапывали, когда Месси взял четвертый «Золотой мяч». В 2014-м – когда аргентинец вышел в финал ЧМ, а Криш вылетел после трех матчей. Еще через год с Роналду прощались уже серьезно и с отпеванием: Лео взял требл, король Мадрида – пшик, а ведь ему уже исполнилось 30.

Сейчас Криштиану совсем не ждут в виртуальном крематории, и это очень странно, потому что португалец реально сдал. Ниже – грустная экскурсия по регрессу Роналду.

Результативность

В сезоне-2014/15 Криш вышел на абсолютно космический уровень реализации – 1,16 гола за матч. За два года показатель обвалился почти на треть: 32-летний Роналду заколачивает в среднем 0,82 мяча за игру в Ла Лиге. В ЛЧ все еще печальнее: 7 матчей, 2 гола (0,28 за 90 минут). Шансов на приз лучшему бомбардиру – ноль.

С начала сезона португалец вонзил всего 17 мячей во всех турнирах – очевидно, его легендарная серия (от 50 голов за игровой год) скоро оборвется.

Здоровье

Роналду держит в тайне все травмы, но после подката Пайета в финале Евро-2016 поврежденное колено Криша изучили под микроскопом. Португалец потратил на восстановление два месяца и пропустил всю летнюю подготовку, поэтому периодически ему нужен отдых.

За полгода он остался вне заявки восемь раз – больше, чем за весь предыдущий сезон. Кроме того, иногда его внезапно освобождают от занятий в общей группе – в эти дни Роналду тренируется только в спортзале.

Скорость

В декабрьском матче с «Боруссией» Роналду откликнулся на заброс и побежал за мячом. Как только португалец положил стрелку личного спидометра, защитник «Дортмунда» Сократис проворно задвигал ногами и легко опередил коллекционера «Золотых мячей». Это смотрелось настолько обескураживающе, что «Бернабеу» засвистел.

Роналду отреагировал на шум поднятым пальцем, но глаза Криша были направлены в газон. Возможно, именно в тот момент он понял: время безжалостно.

Дриблинг

Поздний Криштиану сконцентрирован только на голах, поэтому количество обводок в среднем за матч снижается с каждым сезоном. Сейчас португалец удачно обыгрывает соперника всего 0,9 раза за матч – довольно позорная статистика для нападающего такого уровня.

Но хуже даже не частота обводок, а их качество. В сезоне-2014/15 Роналду успешно включал дриблинг в 49% случаев, годом позже – в 55%, а теперь лишь в 40% (35 обыгрышей, 21 потеря – полный провал).

Создание моментов

0,9 передачи под удар партнерам в среднем за матч Ла Лиги – худший показатель со времен перехода Роналду в «Мадрид». Данные по пасам в штрафную и вовсе трагичны: 2,1 попытки в среднем за 90 минут (если что, у Неймара – 11 таких передач).

С продюсированием голевых эпизодов у Криштиану тоже тоскливо: за прошлый сезон фронтмен «Реала» придумал для одноклубников 50 моментов, а за половину этого – всего 15. Вписаться в график уже явно не получится, особенно если учесть вовлеченность португальца в командную игру (27,2 паса в среднем за игру чемпионата Испании – самые слабые цифры в жизни Роналду).

Что дальше?

На прошлой неделе КриРо провел два очень разных матча, которые идеально демонстрируют, по каким сценариям может пойти карьера португальца.

1. Превращение в суперполезного командного игрока. В матче против «Наполи» Роналду бегал по флангам полузащиты, ассистировал другим «бланкос» (5 пасов под удар), неплохо кроссил (2 из 3 – точно) и даже помолодел, обыгрывая несчастных неаполитанцев (5 прошедших обводок).

Криштиану вжился в совершенно непривычную для себя роль. Жадный и тщеславный португалец на 90 минут трансформировался в альтруиста, которому плевать, зажжется ли его фамилия на табло. Наградой за усилия стала победная передача на Крооса – теперь у Роналду 5 ассистов в ЛЧ, и это его лучший показатель со времен перехода в «Мадрид».

Вывод: опустившись в среднюю линию, Криштиану станет заметно меньше забивать, но продлит карьеру и задействует оставшуюся энергию предельно рационально.

2. Мутация в чистого центрфорварда. Субботний матч с «Эспаньолом» показал, почему это плохая идея: против каталонцев играл уставший, дряхлый и эгоистичный Роналду. Его статистика обводок и ключевых пасов ухудшилась в пять раз по сравнению со встречей против «Наполи» – Криш тупо бегал в поисках гола, не обращая внимания на партнеров.

Судя по показателям ударов (6 попыток, 0 в створ за два последних матча), перевод в центр – громадный риск: есть вероятность, что там Роналду не сможет заочно конкурировать с Суаресом, Левандовским, Игуаином и Обамеянгом. А следующий шаг после поражения в этой битве – переезд в Китай, где можно побыстрее собрать заветный миллиард.

Сложнейшая дилемма Криштиану – однозначно главная интрига ближайших месяцев. И если Роналду пожертвует страйкерскими амбициями в пользу команды, все сомнения окончательно отпадут: этот мужчина действительно помешан на футболе, а не на банальном удовлетворении собственного эго.

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