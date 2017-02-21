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Жерар Пике: «Когда Луис Энрике принял «Барселону», мы были в полном дерьме»
Защитник «сине-гранатовых» благодарен коучу.
Один из лидеров каталонской команды поделился впечатлениями от работы с Луисом Энрике.
«Хочу, чтобы каждый уважал тот огромный труд, который проделал этот человек. Когда Энрике принял «Барселону», мы были в полном дерьме. Сейчас у нас все в порядке.
Меня не волнуют журналисты, которые желают отставки нашего тренера. Мы ему доверяем и будем биться вместе до конца», – заявил Пике Marca.
- Жерар Пике забил гол и сделал 2 ассиста за 15 матчей Примеры-2016/17.
- «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании (51 балл).
- «Реал» лидирует в турнире (52 очка и две встречи в запасе).
Таблица и интриги чемпионата Испании
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