Eurosport
«Севилья» предложила Хорхе Сампаоли новый контракт
Главный тренер андалузсцев взял паузу.
Руководство испанского клуба довольно результатами и начало переговоры о продлении договора с Сампаоли. Текущее соглашение между андалузсцами и тренером рассчитано до лета 2017-го – «Севилья» предлагает пролонгировать контракт на год.
Аргентинец раздумывает над предложением. Существует вероятность, что «Барселона» рассматривает коуча в качестве замены Луису Энрике.
«Конечно, я не против поработать в Каталонии. Это большой вызов», – говорил Сампаоли AS.
- «Севилья» занимает третье место в Примере (49 очков).
- «Реал» лидирует в турнире (52 очка и две встречи в запасе).
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