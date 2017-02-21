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«Севилья» предложила Хорхе Сампаоли новый контракт

«Севилья» предложила Сампаоли новый контракт
Eurosport

31 мин. назад

Главный тренер андалузсцев взял паузу.

Руководство испанского клуба довольно результатами и начало переговоры о продлении договора с Сампаоли. Текущее соглашение между андалузсцами и тренером рассчитано до лета 2017-го – «Севилья» предлагает пролонгировать контракт на год.

Аргентинец раздумывает над предложением. Существует вероятность, что «Барселона» рассматривает коуча в качестве замены Луису Энрике.

«Конечно, я не против поработать в Каталонии. Это большой вызов», – говорил Сампаоли AS.

  • «Севилья» занимает третье место в Примере (49 очков).
  • «Реал» лидирует в турнире (52 очка и две встречи в запасе).

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